¿Qué hicieron 360 estudiantes de Cúcuta con los desafíos de la NASA?

Asimismo, Ortiz explicó que cada uno de los proyectos desarrollados por los grupos fue evaluado por jurados que tuvieron en cuenta criterios como la originalidad del trabajo, el aporte a la ciencia, el impacto que tendría la solución propuesta y la presentación.
Sumado a ello, indicó que las propuestas fueron cargadas a la página web de la NASA, donde los estudiantes obtuvieron un certificado de participación.
“Allí la NASA hace una evaluación y elige a los mejores del mundo. En la institución educativa también se entregaron premios a los alumnos más destacados, como medallas, cursos virtuales y kits de robótica”, aseguró la líder.
La importancia de esta jornada
Fabián Rangel, coorganizador del evento, anunció que se espera continuar realizando este espacio en los próximos años. Indicó que es importante porque posiciona a Cúcuta en el ámbito internacional y les permite a los jóvenes despertar su ingenio y creatividad mediante la solución de problemas tecnológicos.
Por su parte, Óscar Aldana, rector de la institución educativa Julio Pérez Ferrero, calificó el evento como un hito histórico para la ciudad y señaló que es relevante para estudiantes, padres de familia y docentes, pues les permite desarrollar y demostrar sus habilidades.
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