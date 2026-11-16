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¿Qué hicieron 360 estudiantes de Cúcuta con los desafíos de la NASA?
Por primera vez, la ciudad fue sede del NASA Space Apps Challenge, una jornada en la que jóvenes de distintos colegios crearon prototipos y propuestas para resolver problemas científicos y tecnológicos planteados por la agencia espacial.
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juanmarcoantoniorp
Institución Educativa Julio Pérez Ferrero.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 16 de Noviembre de 2026

La institución educativa Julio Pérez Ferrero de Cúcuta fue, el pasado fin de semana, sede del primer NASA Space Apps Challenge realizado en la ciudad. Durante la jornada, más de 360 estudiantes del plantel y de otros colegios invitados desarrollaron soluciones a problemas planteados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Marly Adriana Ortiz, docente de la institución y líder local del evento, explicó que este es un ejercicio que se realiza cada año en alrededor de 200 países del mundo. Indicó que, en el caso de Cúcuta, se logró llevar a cabo tras conseguir la autorización de la NASA, luego de un proceso de postulación.

“Una vez nos autorizaron, buscamos aliados y, seguidamente, convocamos a las demás instituciones educativas privadas y públicas para que se inscribieran con sus equipos”, afirmó Ortiz.

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De este modo, la docente explicó que los estudiantes, organizados por grupos, realizaron sustentaciones, carteleras, prototipos y maquetas, con el objetivo de solucionar problemas reales planteados por la NASA.

Entre estos, la profesora detalló que los alumnos elaboraron propuestas para llevar vida a otros planetas, resolver problemas de software y utilizar la base de datos de la NASA en beneficio de los agricultores.

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Asimismo, Ortiz explicó que cada uno de los proyectos desarrollados por los grupos fue evaluado por jurados que tuvieron en cuenta criterios como la originalidad del trabajo, el aporte a la ciencia, el impacto que tendría la solución propuesta y la presentación.

Sumado a ello, indicó que las propuestas fueron cargadas a la página web de la NASA, donde los estudiantes obtuvieron un certificado de participación.

“Allí la NASA hace una evaluación y elige a los mejores del mundo. En la institución educativa también se entregaron premios a los alumnos más destacados, como medallas, cursos virtuales y kits de robótica”, aseguró la líder.

La importancia de esta jornada 

Fabián Rangel, coorganizador del evento, anunció que se espera continuar realizando este espacio en los próximos años. Indicó que es importante porque posiciona a Cúcuta en el ámbito internacional y les permite a los jóvenes despertar su ingenio y creatividad mediante la solución de problemas tecnológicos.

Por su parte, Óscar Aldana, rector de la institución educativa Julio Pérez Ferrero, calificó el evento como un hito histórico para la ciudad y señaló que es relevante para estudiantes, padres de familia y docentes, pues les permite desarrollar y demostrar sus habilidades.

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