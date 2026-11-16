¿Qué hicieron 360 estudiantes de Cúcuta con los desafíos de la NASA?

La institución educativa Julio Pérez Ferrero de Cúcuta fue, el pasado fin de semana, sede del primer NASA Space Apps Challenge realizado en la ciudad. Durante la jornada, más de 360 estudiantes del plantel y de otros colegios invitados desarrollaron soluciones a problemas planteados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Marly Adriana Ortiz, docente de la institución y líder local del evento, explicó que este es un ejercicio que se realiza cada año en alrededor de 200 países del mundo. Indicó que, en el caso de Cúcuta, se logró llevar a cabo tras conseguir la autorización de la NASA, luego de un proceso de postulación.

“Una vez nos autorizaron, buscamos aliados y, seguidamente, convocamos a las demás instituciones educativas privadas y públicas para que se inscribieran con sus equipos”, afirmó Ortiz.

Lea: Cúcuta Deportivo cerró su 2026 venciendo a Jaguares en el General Santander

De este modo, la docente explicó que los estudiantes, organizados por grupos, realizaron sustentaciones, carteleras, prototipos y maquetas, con el objetivo de solucionar problemas reales planteados por la NASA.

Entre estos, la profesora detalló que los alumnos elaboraron propuestas para llevar vida a otros planetas, resolver problemas de software y utilizar la base de datos de la NASA en beneficio de los agricultores.