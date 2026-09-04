Destacado tercer lugar de Colombia en los XIII Juegos Suramericanos 2026

Rusumen de Agencias

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su final el sábado en la noche en Santa Fe, Argentina, con una ceremonia que reunió a deportistas, voluntarios, artistas y autoridades para despedir dos semanas de competencia.

El desfile conjunto de las delegaciones, el reconocimiento a quienes hicieron posibles los Juegos y el apagado del fuego suramericano marcaron los últimos instantes de una edición que quedará en la memoria del deporte continental.

Después de 14 días de competencia con podios, himnos, abrazos y celebraciones, llegó el momento de decir adiós.

En medallero general, Colombia fue tercera con 69 medallas de oro, 61 de plata y 62 de bronce.

El campeón de las justas suramericanas fue Brasil, que acumuló 312 metales, distribuidas en 122 de oro, 107 de plata y 83 de bronce. El segundo lugar fue para Argentina con 293 preseas: con 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce.

En cuarto lugar se ubicó Chile, con 175 medallas y quinta Venezuela, con 146 medallas.

Las 69 medallas logradas representan la sexta mejor cosecha nacional en las justas, pero supera a la edición de Santiago de Chile 2014 donde Colombia fue subcampeón con 53 oros, 49 platas y 64 bronces (total 166).

Asimismo, esta es la sexta edición consecutiva en la que Colombia supera la barrera de las 160 medallas y el sexto certamen seguido donde ocupa uno de los tres primeros lugares en el medallero general.

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Más respaldo

Teniendo en cuenta las participaciones colombianas desde Valencia 1994, destacando que no se participó en Río 2002, el país suma ocho ediciones donde sube a una de las tres primeras posiciones del medallero general, registrando dos títulos, tres subcampeonatos y tres ocasiones en el tercer puesto.

“Estamos bastante satisfechos. Sabíamos que Brasil es una potencia muy grande, con muchos recursos y muchos deportes en los que nosotros estamos distantes.

Entonces lo que hemos hecho es satisfactorio y, ojalá, sigamos creciendo para que un día rivalicemos de tú a tú con Brasil”, aseguró Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

El presidente del COC, recalcó que a pesar de que los resultados obtenidos, el deporte colombiano puede dar más y es lo que se espera en los Juegos Panamericanos de 2027, pero con el recorte del presupuesto que ha hecho el actual gobierno las cosas no se ven tan fáciles.

“Tenemos la certeza que el deporte colombiano puede avanzar más, pero, como se pueden dar cuenta, estuvimos en Santo Domingo y el apoyo fue total para los atletas", indicó Solano.

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Del mismo modo, remarcó que "estamos aquí en Rosario, Santa Fe y Rafaela y el apoyo fue extraordinario. Los atletas son cada vez más profesionales y ojalá que los apoyos no desaparezcan, porque si no hay apoyo no hay resultados.

Tenemos que seguir con la tendencia positiva. Estamos luchando de tú a tú con Argentina que, además de ser local, tiene una delegación bastante grande”, reconoció Solano Hurtado.

Sin embargo, el balance también dejó vacíos. Colombia no consiguió oros en boxeo, karate, natación carreras, entre otras especialidades que tradicionalmente han tenido peso dentro del ciclo olímpico.

En boxeo se obtuvieron dos platas y dos bronces; karate aportó cuatro platas, mientras que natación carreras cerró con siete platas y siete bronces. El yudo apenas consiguió un oro.

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