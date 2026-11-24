El Real Betis firmó este martes su cuarta victoria en esta edición de la Liga de Campeones al superar al colista Slovan Bratislava (0-2) en la quinta jornada de la fase de liga, un partido en el que un doblete de cabeza del colombiano 'Cucho' Hernández permite a los de Manuel Pellegrini situarse cuartos parcialmente y asentarse en el deseado 'Top 8'.

En el Tehelné pole de la capital eslovaca, en un ambiente helado, los verdiblancos dejaron atrás la decepción del derbi sevillano, donde se dejaron dos puntos en el descuento, y volvieron a la senda del triunfo en la máxima competición continental tras encajar su única derrota ante el Borussia Dortmund, y todo gracias a la garra del delantero 'cafetero'.

En su primera titularidad tras su lesión en el mes de octubre ante el Barça, el 'Cucho' Hernández aprovechó sus oportunidades con un tanto al borde del descanso que acabó con la resistencia de un rival replegado atrás.

Tras el descanso, un nuevo gol de cabeza sirvió en bandeja la victoria al conjunto hispalense, que ahora se sitúa cuarto con 12 puntos.

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El Madrid, arrollador

Por su parte, el Real Madrid jugando en su casa se vio sorprendido en los primeros 30 minutos por el PSV Eindhoven que se puso arriba en el marcador a través de un penalti, gol anotado por el croata Iván Pericic.

La alegría le duró al PSV solo el descanso, porque en el segundo tiempo el Real fue una aplanadora para imponerse 5-1.

Los goles de Fede Valverde (50’), Jude Bellingham (60’) Kilyan Mbappe (64’, 84’), y Vinicius Jr, le dieron el triunfo a los merengues y se trepó en el primer lugar de la clasificación a falta del partido este miércoles del París Saint Germain que recibe a la Roma.

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En otro partido destacado de la jornada, el Arsenal no pudo con Borussia Dortmund, al empatar 1-1 en Londres, Viktor Gyökeres puso en ventaja a los ‘Gunnners’ al minuto 10, pero Maximilian Beier igualó para el Dortmund llevándose un punto importante.

El Manchester City también igualó con el Napoli 2-2, el Galatasaray sumó su primer triunfo al derrotar 1-0 al Aston Villa.

Por su parte, el Porto en su visita al Feyenoord sumó tres puntos de oro, al derrotarlo 1-0, con un autogol de Targhalline, mientras que el Como se impuso por idéntico marcador al AEK de Atenas.

El Bodo Glimt derrotó al LASK de Austria también 1-0, mientras que el Leipzig goleó 3-1 al Lens de Francia.

La jornada continua este miércoles con los duelos Sabah-Barcelona, París SG-Roma, Lille-Bayern Múnich, con la posible reaparición del colombiano Luis Díaz, Atlético de Madrid-Viking, Brujas-Liverpool, Inter Stuttgart, Sporting-Manchester United.

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