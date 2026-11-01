La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Economía
3
Economía
Esto cambia para los clientes tras la integración de Davibank y Davivienda
Desde este 1 de noviembre, Davivienda asumió la operación de los activos, pasivos y contratos cedidos por Davibank.
Authored by
dsifontes
DAVIVIENDA
Colprensa
Colprensa
Domingo, 1 de Noviembre de 2026

Hoy, 1 de noviembre de 2026, se perfeccionó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos del banco Davibank a favor de Davivienda. La Superintendencia Financiera aprobó oficialmente la integración de las operaciones bancarias a partir del 1 de noviembre de 2026, mediante la Resolución No. 1505 del 2 de octubre de 2026.

De esta forma, Banco Davivienda en Colombia alcanza más de $194 billones de activos, creciendo aproximadamente 21% y alcanzando una participación de mercado pro forma de alrededor de 16%, una cartera bruta por más de $151 billones, aumentando cerca de 21% y una participación de mercado de 18,7%, además de cerca de $15,7 billones de patrimonio y consolidandolo como el segundo jugador del mercado, a corte de agosto de 2026.

Puede leer: CENS solicita a la CREG ajustar metas de consumo de energía y excluir al sector no residencial de cobros adicionales

"Con la cesión se está fortaleciendo su posición competitiva y aumentando su escala en el sistema financiero colombiano, dando inicio a una etapa de integración operativa y a la captura progresiva de sinergias", señaló Davivienda.

¿Qué implica para los clientes?

A partir de la fecha, Banco Davivienda contará tanto con su propia red y con la red Davibank lo que permitirá a los clientes continuar haciendo sus operaciones sin ninguna fricción. De cara a los clientes, tanto de Davivienda como los provenientes de Davibank, no tendrán que hacer ningún cambio en sus productos, claves y canales App o Web que vienen utilizando y podrán seguir utilizando las oficinas y cajeros de las dos redes.

"Tus productos, servicios, beneficios y condiciones se mantienen. No necesitas cambiar tus productos, ni realizar trámites adicionales. Tus oficinas y cajeros Davibank y Davivienda continuarán funcionando con normalidad. Podrás seguir ingresando a la app y banca virtual de Davibank con los mismos usuarios y contraseñas de siempre. No necesitas descargar nuevas aplicaciones", le explicó Davivienda a sus clientes.

En estos momentos de transición es importante recordar que asesores de Davibank y Davivienda nunca le pedirán contraseñas, tokens, información de tus productos, cambios de tus tarjetas físicas o digitales, ni acceso remoto al celular o computador. Y si llega a recibir alguna comunicación de este tipo, debe hacer caso omiso y comunicarse inmediatamente con los canales oficiales.

Tomado de La República 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
La ciudad de los muertos y los ángeles que custodian sus almas.
La ciudad de los muertos y los ángeles que custodian sus almas.
Especial | Ángeles, mármol e historia: las joyas arquitectónicas que sobreviven en el Cementerio Central de Cúcuta
La Opinión
Eddison Ranses Torrealba Rincón, coronel de la aviación. / Foto: cortesía
Eddison Ranses Torrealba Rincón, coronel de la aviación. / Foto: cortesía
El fin del escondite en Cúcuta: cayó coronel del chavismo buscado por autoridades de Venezuela
La Opinión
El páramo de Jurisdicciones juega papel importante en la producción del recurso hídrico del Catatumbo.
El páramo de Jurisdicciones juega papel importante en la producción del recurso hídrico del Catatumbo.
El páramo que guarda el origen del río Catatumbo y la memoria de Norte de Santander
Javier Sarabia