Esto cambia para los clientes tras la integración de Davibank y Davivienda

Hoy, 1 de noviembre de 2026, se perfeccionó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos del banco Davibank a favor de Davivienda. La Superintendencia Financiera aprobó oficialmente la integración de las operaciones bancarias a partir del 1 de noviembre de 2026, mediante la Resolución No. 1505 del 2 de octubre de 2026.

De esta forma, Banco Davivienda en Colombia alcanza más de $194 billones de activos, creciendo aproximadamente 21% y alcanzando una participación de mercado pro forma de alrededor de 16%, una cartera bruta por más de $151 billones, aumentando cerca de 21% y una participación de mercado de 18,7%, además de cerca de $15,7 billones de patrimonio y consolidandolo como el segundo jugador del mercado, a corte de agosto de 2026.

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"Con la cesión se está fortaleciendo su posición competitiva y aumentando su escala en el sistema financiero colombiano, dando inicio a una etapa de integración operativa y a la captura progresiva de sinergias", señaló Davivienda.

¿Qué implica para los clientes?

A partir de la fecha, Banco Davivienda contará tanto con su propia red y con la red Davibank lo que permitirá a los clientes continuar haciendo sus operaciones sin ninguna fricción. De cara a los clientes, tanto de Davivienda como los provenientes de Davibank, no tendrán que hacer ningún cambio en sus productos, claves y canales App o Web que vienen utilizando y podrán seguir utilizando las oficinas y cajeros de las dos redes.

"Tus productos, servicios, beneficios y condiciones se mantienen. No necesitas cambiar tus productos, ni realizar trámites adicionales. Tus oficinas y cajeros Davibank y Davivienda continuarán funcionando con normalidad. Podrás seguir ingresando a la app y banca virtual de Davibank con los mismos usuarios y contraseñas de siempre. No necesitas descargar nuevas aplicaciones", le explicó Davivienda a sus clientes.

En estos momentos de transición es importante recordar que asesores de Davibank y Davivienda nunca le pedirán contraseñas, tokens, información de tus productos, cambios de tus tarjetas físicas o digitales, ni acceso remoto al celular o computador. Y si llega a recibir alguna comunicación de este tipo, debe hacer caso omiso y comunicarse inmediatamente con los canales oficiales.

Tomado de La República