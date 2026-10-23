Alertas de precaución vial por lluvias aisladas en la provincia de Ocaña

Prevenir antes que lamentar
Los ingenieros adscritos a la territorial de Invías en Ocaña recomiendan transitar con precaución durante esta época de invierno atípico por todas las rutas de Norte de Santander.
“Los integrantes de las juntas de acción comunal deben estar pendientes de las fallas geológicas en los corredores viales y avisar oportunamente para mitigar tragedias que lamentar”, agregaron.
En esa carretera, los microempresarios de COOTRALTO también hacen presencia, señalizando la zona y realizando labores de limpieza para habilitar el paso de los vehículos.
Por otro lado, Invías recomendó conducir a velocidad moderada durante las precipitaciones. Recalcó que, si los aguaceros son muy fuertes, se debe detener la marcha en un lugar seguro y esperar a que mejoren las condiciones climáticas.
Además, invitó a verificar previamente las condiciones mecánicas del vehículo y a consultar los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) antes de emprender un viaje. También sugirió a los ciudadanos llevar consigo un botiquín y elementos básicos de seguridad vial para atender posibles emergencias en las carreteras.
Los moradores de la vereda El Tarrita, donde ocurrió la avalancha hace más de tres años, reportan normalidad en ese lugar.
La vocera comunal Luzary Jácome Rangel aseguró que el tráfico vehicular transcurre con normalidad y que no se han registrado crecientes del río.
Entretanto, el alcalde de Villa Caro, Amado Sepúlveda, expresó que el inclemente calor, producto de la fuerte sequía, se ve interrumpido por las lluvias esporádicas, pero que los ejes viales no han sufrido pérdida de banca ni deslizamientos de tierra.
“Tenemos bajo nuestra responsabilidad 38 kilómetros y se ha avanzado con la motoniveladora, pero no se presenta ninguna emergencia vial. Al contrario, reverdecen los campos con la producción agrícola”, indicó el funcionario.
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De todas maneras, pidió a la comunidad mantenerse atenta a cualquier eventualidad en las vías de acceso a esa población.
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