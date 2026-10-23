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Alertas de precaución vial por lluvias aisladas en la provincia de Ocaña
Precipitaciones ocasionan derrumbes en la carretera hacia Cúcuta.
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jsarabia
Conductores deben tener sumo cuidado debido a las lluvias aisladas en esta zona del país.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 23 de Octubre de 2026

El Instituto Nacional de Vías (Invías) advirtió a los conductores sobre los efectos de las lluvias aisladas en las carreteras de Norte de Santander y el sur del departamento del Cesar.

En el kilómetro 33+563 de la ruta 7007, que conduce hacia la capital del departamento, se registró un derrumbe y el tráfico vehicular estuvo restringido a medio carril, mientras los microempresarios procedían a despejar la arteria vial.

El desprendimiento de lodo, piedras y árboles se reportó en el sitio conocido como Alto del Pozo, perteneciente al territorio de Ábrego y que también colinda con la zona de influencia de los municipios vecinos de Villa Caro y Sardinata.

Ante esta situación, los campesinos alertaron sobre el deslizamiento desde lo alto de la montaña y los operadores viales activaron las alarmas mientras la maquinaria retiraba el material.

Los vecinos también ayudaron con machetes a cortar las ramas de las especies vegetales para permitir el paso de algunas motocicletas.

Por el momento, la circulación de vehículos se mantiene con normalidad. Sin embargo, los usuarios de la vía deben adoptar medidas de seguridad, ya que la calzada está mojada y la filtración de agua en el talud es permanente.

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Por su parte, los viajeros que se dirigen hacia la Ruta del Sol también deben tomar precauciones en la cuesta de Sanín Villa, debido a los derrumbes ocasionados durante los torrenciales aguaceros.
 

Conductores deben tener sumo cuidado debido a las lluvias aisladas en esta zona del país.

Prevenir antes que lamentar 

Los ingenieros adscritos a la territorial de Invías en Ocaña recomiendan transitar con precaución durante esta época de invierno atípico por todas las rutas de Norte de Santander.

“Los integrantes de las juntas de acción comunal deben estar pendientes de las fallas geológicas en los corredores viales y avisar oportunamente para mitigar tragedias que lamentar”, agregaron.

En esa carretera, los microempresarios de COOTRALTO también hacen presencia, señalizando la zona y realizando labores de limpieza para habilitar el paso de los vehículos.

Por otro lado, Invías recomendó conducir a velocidad moderada durante las precipitaciones. Recalcó que, si los aguaceros son muy fuertes, se debe detener la marcha en un lugar seguro y esperar a que mejoren las condiciones climáticas.

Además, invitó a verificar previamente las condiciones mecánicas del vehículo y a consultar los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) antes de emprender un viaje. También sugirió a los ciudadanos llevar consigo un botiquín y elementos básicos de seguridad vial para atender posibles emergencias en las carreteras.

Los moradores de la vereda El Tarrita, donde ocurrió la avalancha hace más de tres años, reportan normalidad en ese lugar.

La vocera comunal Luzary Jácome Rangel aseguró que el tráfico vehicular transcurre con normalidad y que no se han registrado crecientes del río. 

Entretanto, el alcalde de Villa Caro, Amado Sepúlveda, expresó que el inclemente calor, producto de la fuerte sequía, se ve interrumpido por las lluvias esporádicas, pero que los ejes viales no han sufrido pérdida de banca ni deslizamientos de tierra.

“Tenemos bajo nuestra responsabilidad 38 kilómetros y se ha avanzado con la motoniveladora, pero no se presenta ninguna emergencia vial. Al contrario, reverdecen los campos con la producción agrícola”, indicó el funcionario.

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De todas maneras, pidió a la comunidad mantenerse atenta a cualquier eventualidad en las vías de acceso a esa población.

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Conductores deben tener sumo cuidado debido a las lluvias aisladas en esta zona del país.
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