La Cámara de Representantes oficializó este martes 24 de noviembre la suspensión provisional de la representante por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, por un periodo de tres meses, mientras avanza el proceso disciplinario que enfrenta por la presunta presentación de títulos académicos falsos.
La decisión quedó consignada en la Resolución 0910 de 2026, expedida por la Mesa Directiva de la corporación, mediante la cual se da cumplimiento a una medida provisional ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el documento, la Procuraduría comunicó a la Cámara la decisión adoptada mediante una providencia del 23 de noviembre de 2026, en la que ordenó suspender provisionalmente a Estrada Holguín del ejercicio de su cargo como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia.
La medida contempla la separación inmediata del cargo y establece que, durante el tiempo de suspensión, la congresista no tendrá derecho a recibir remuneración. Es decir, dejará de percibir su salario mientras permanezca vigente la decisión.
¿Por cuánto tiempo estará suspendida Verónica Estrada?
El artículo segundo de la resolución establece que la suspensión provisional tendrá una duración de tres meses, contados a partir de la expedición del acto administrativo, o hasta que la autoridad disciplinaria o judicial competente disponga algo diferente.
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Esto significa que la medida podría modificarse antes de que se cumpla ese plazo, dependiendo de las determinaciones que adopten las autoridades encargadas del proceso. La Cámara también declaró la vacancia temporal de la curul que ocupa Estrada Holguín en representación del departamento de Antioquia.
Sin embargo, esa vacancia no implica que otro candidato vaya a ocupar su puesto durante los tres meses de suspensión. En el artículo cuarto, la resolución señala expresamente que “en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política, no habrá lugar al llamamiento de su reemplazo”.
La decisión también fue comunicada a la Procuraduría, al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Senado de la República y al partido Pacto Histórico, entre otras dependencias y entidades.
¿Qué sigue en el proceso contra la congresista Verónica Estrada?
El proceso disciplinario continuará en manos de la Procuraduría General de la Nación, que deberá determinar si existen responsabilidades por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos. Por ahora, Verónica Estrada permanecerá separada de sus funciones legislativas, mientras se define su situación ante las autoridades competentes.
Tomado de El Colombiano.