La Cámara de Representantes oficializó este martes 24 de noviembre la suspensión provisional de la representante por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, por un periodo de tres meses, mientras avanza el proceso disciplinario que enfrenta por la presunta presentación de títulos académicos falsos.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0910 de 2026, expedida por la Mesa Directiva de la corporación, mediante la cual se da cumplimiento a una medida provisional ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el documento, la Procuraduría comunicó a la Cámara la decisión adoptada mediante una providencia del 23 de noviembre de 2026, en la que ordenó suspender provisionalmente a Estrada Holguín del ejercicio de su cargo como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia.

La medida contempla la separación inmediata del cargo y establece que, durante el tiempo de suspensión, la congresista no tendrá derecho a recibir remuneración. Es decir, dejará de percibir su salario mientras permanezca vigente la decisión.

¿Por cuánto tiempo estará suspendida Verónica Estrada?