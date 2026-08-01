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Concejales de Ocaña aprobaron Estatuto de Rentas para el municipio
Entre los ajustes se destaca la sobretasa al alumbrado público.
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jsarabia
Luego de un minucioso estudio el Concejo aprobó el nuevo estatuto tributario para Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 1 de Agosto de 2026

Con 14 votos a favor y uno en contra, los concejales de Ocaña aprobaron el nuevo Estatuto de Rentas para el municipio. El instrumento tributario adopta estrategias esenciales para mejorar los ingresos en el fisco local y de esta manera lograr un equilibrio financiero y una mayor inversión social en la zona. 

Entre los ajustes se destaca la sobretasa al alumbrado público para el sector rural disperso residencial de aquellos campesinos que realmente reciben los beneficios del servicio.

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Además, se fija una tarifa mínima para las instituciones de educación pública del municipio de Ocaña.
 

Luego de un minucioso estudio el Concejo aprobó el nuevo estatuto tributario para Ocaña.

“Estudio a conciencia”

El ponente del proyecto e integrante de la Comisión de Presupuesto, William Felipe Sánchez Casadiego, aseguró que tras varios esfuerzos para confrontar la letra menuda se estructuró un documento aterrizado a la realidad territorial.

No fue a pupitrazo limpio para meter la mano al bolsillo de los contribuyentes. Se analizaron 14 certificados, seis estudios técnicos y siete conceptos incluidos el de la escuela de gobierno del Partido Verde para contar con suficientes elementos de juicio a la hora de entregar el voto de una iniciativa que a la larga beneficiará a la ciudadanía en general”, precisó.

Agregó que Ocaña no recauda lo justo como lo establece la Ley 617 para municipios con una población superior a los 100.000 habitantes tasados entre 50.000 a 120.000 salarios mínimos mensuales vigentes en la anualidad.

Asimismo, considera que el municipio deja de percibir muchos recursos de los ingresos corrientes en libre destinación. De acuerdo a las estadísticas, solo recauda $20.949 millones y se proyecta aumentar unos $4.500 millones más cada año.

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Según indicó el concejal, desde el 2009 no se hacía una actualización del Estatuto y únicamente en el 2012 y hasta el 2022 se hicieron algunas modificaciones. En ese lapso no se homologaron artículos de las normas a nivel nacional.
 

Luego de un minucioso estudio el Concejo aprobó el nuevo estatuto tributario para Ocaña.
Luego de un minucioso estudio el Concejo aprobó el nuevo estatuto tributario para Ocaña.

Expertos en materia tributaria

La secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, manifestó que los ajustes hechos al Estatuto cuentan con los soportes técnicos de expertos en materia tributaria.

El articulado aprobado tiene un impacto fiscal frente al impuesto predial, industria y comercio basado en estudios técnicos de costos y referencia en los diferentes tópicos planteados.

Además, calificó como un ajuste a las normas nacionales actuales, el comportamiento predial unificado, industria y comercio comparados con otros entes territoriales en los últimos años fiscales.  “El documento elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por expertos abogados especializados en derecho tributario y contadores contempla modificaciones acopladas al proceso de reestructuración de pasivos adelantado por el Ministerio de Hacienda”, añadió.

Por su parte, el presidente del Concejo, Deiby Alberto Arias Quintero, resaltó el papel de la Comisión de Presupuesto para analizar datos y confrontar la información en aras de armonizar las finanzas del fisco municipal.

Recalcó que al organizar las fuentes de financiación acorde con la realidad se obtendrán mejores dividendos, lo que repercute en un alivio económico a la hora de hacer traspasos y venta de inmuebles y servicios.

Arias sostuvo que con esos procesos se busca que los contribuyentes paguen lo justo de acuerdo a la valorización de los predios en Ocaña en los últimos años.

Asimismo, contempla la revisión de la sobretasa del alumbrado público en aquellas zonas rurales dispersas y el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario encaminado a proyectos de inversión en agua potable y saneamiento básico ambiental. 

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Igualmente, tiene en cuenta mecanismos para frenar la creciente evasión de impuestos, especialmente por algunos comerciantes de la región.

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