Concejales de Ocaña aprobaron Estatuto de Rentas para el municipio

Expertos en materia tributaria
La secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, manifestó que los ajustes hechos al Estatuto cuentan con los soportes técnicos de expertos en materia tributaria.
El articulado aprobado tiene un impacto fiscal frente al impuesto predial, industria y comercio basado en estudios técnicos de costos y referencia en los diferentes tópicos planteados.
Además, calificó como un ajuste a las normas nacionales actuales, el comportamiento predial unificado, industria y comercio comparados con otros entes territoriales en los últimos años fiscales. “El documento elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por expertos abogados especializados en derecho tributario y contadores contempla modificaciones acopladas al proceso de reestructuración de pasivos adelantado por el Ministerio de Hacienda”, añadió.
Por su parte, el presidente del Concejo, Deiby Alberto Arias Quintero, resaltó el papel de la Comisión de Presupuesto para analizar datos y confrontar la información en aras de armonizar las finanzas del fisco municipal.
Recalcó que al organizar las fuentes de financiación acorde con la realidad se obtendrán mejores dividendos, lo que repercute en un alivio económico a la hora de hacer traspasos y venta de inmuebles y servicios.
Arias sostuvo que con esos procesos se busca que los contribuyentes paguen lo justo de acuerdo a la valorización de los predios en Ocaña en los últimos años.
Asimismo, contempla la revisión de la sobretasa del alumbrado público en aquellas zonas rurales dispersas y el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario encaminado a proyectos de inversión en agua potable y saneamiento básico ambiental.
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Igualmente, tiene en cuenta mecanismos para frenar la creciente evasión de impuestos, especialmente por algunos comerciantes de la región.
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