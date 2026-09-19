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Cúcuta será escenario del encuentro por el agua, la sostenibilidad y la paz
Agua, ecofrontera y paz territorial serán los ejes de un encuentro que reunirá a la academia, instituciones, sector productivo y actores de cooperación.
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juanmarcoantoniorp
Cumbre por el medioambiente.
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Sábado, 19 de Septiembre de 2026

Durante el 15 y 16 de octubre, Cúcuta será escenario de la segunda Cumbre  Internacional del Agua. Este espacio, organizado por  la Gobernación de Norte de Santander, pondrá en el centro de la conversación regional y nacional la importancia del agua como elemento de conexión, encuentro, cooperación y construcción de paz en los territorios de frontera, bajo el concepto “Agua, Ecofrontera y Paz Territorial: colaboración para cuencas transfronterizas sostenibles”. 

En la cumbre se darán cita expertos internacionales, representantes de la academia, empresarios y comunidades para compartir conocimientos, experiencias y propuestas frente a los desafíos que plantea la gestión del recurso hídrico, especialmente en territorios donde las fuentes de agua trascienden las fronteras administrativas y nacionales. 

Además de la seguridad hídrica y las cuencas transfronterizas, los actores también se encontrarán alrededor de  cuestiones como la educación ambiental, los negocios verdes, el turismo de naturaleza y la moda sostenible, con el fin de avanzar en el Pacto del Agua del Gran Santander y promover un desarrollo sostenible para las presentes y futuras generaciones. 

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Cabe destacar que la Gobernación de Norte de Santander activó el escenario de gobernanza para el desarrollo de la cumbre contando con aliados estratégicos del nivel local, regional, departamental y nacional

Entre los líderes organizadores están la Gobernación de Norte de Santander junto con la RAP del Gran Santander y se suman como aliados territoriales: Corponor, Cámara de Comercio de Cúcuta, Procolombia, Anato, SENA, UFPS, Canal TRO, Biblioteca Pública Julio Perez Ferrer y el Centro Crisitano Los Pinos, todos ellos acompañados de los ministerios sectoriales: Ambiente, Vivienda, Educación, Cancillería, Interior, Comercio, así como Planeación Nacional e IDEAM.

Durante estas dos jornadas, el auditorio Centro Cristiano Los Pinos, en Cúcuta, será el punto de encuentro para una agenda que combinará gobernanza del agua, cooperación internacional, sostenibilidad ambiental, bioeconomía y participación comunitaria

De igual forma, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero será el escenario para la Feria Regional de Negocios Verdes con 60 expositores;  la mesa técnica entre empresarios de moda del Gran Santander, el desfile “El agua que inspira al Gran Santander” y el  primer Salón de Negocios Turísticos del Gran Santander con la finalidad de fortalecer el sector turístico regional.

Recursos - hidrícos

Dos días para hablar de agua y construir soluciones

La jornada del jueves 15 de octubre, estará dedicada a la Gobernanza del Agua, la Cooperación Internacional y la apertura de Negocios Verdes.
El día comenzará con una conferencia sobre gobernanza hídrica y cooperación internacional para territorios de frontera. Posteriormente, expertos y representantes de diferentes sectores participarán en el panel binacional sobre gestión sostenible de cuencas transfronterizas y seguridad hídrica y en la apertura de la Feria de Negocios Verdes.

Durante la jornada también se desarrollará la primera sesión del I Salón de Negocios Turísticos del Gran Santander – Enlace de Desarrollo y Empaquetamiento de Producto Turístico Regional — y la mesa técnica de Cuencas Transfronterizas liderada por las universidades del Gran Santander e instituciones de educación superior de la República Bolivariana de Venezuela.

La programación continuará con una mesa técnica de cooperación internacional orientada a abordar proyectos ambientales binacionales, financiación climática y articulación institucional, seguida de un foro académico y de investigación. 

En la tarde se llevará a cabo una mesa técnica de cluster de moda del Gran Santander y para la noche se programó un desfile de moda sostenible que presentará propuestas relacionadas con diseño circular, fibras sostenibles y emprendimientos verdes.

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El viernes 16 de octubre tendrá como ejes la paz territorial, la bioeconomía, los negocios verdes, la segunda sesión de encadenamiento del primer salón de negocios turísticos del Gran Santander – “Enlace de Desarrollo y Empaquetamiento de Producto Turístico Regional”, el encuentro regional de CREANOR y el espacio de networking entre los empresarios de la comunidad de moda. 

Otro de los espacios previstos para ese día tiene que ver con una conferencia magistral sobre agua, paz territorial y sostenibilidad ambiental, además de un panel especializado sobre acueductos comunitarios y participación ciudadana para la soberanía hídrica.

La agenda también contempla una mesa de diálogo territorial sobre retos ambientales y conflictos por el agua en zonas de frontera, así como la socialización de experiencias exitosas relacionadas con proyectos comunitarios y buenas prácticas territoriales.

Igualmente, uno de los momentos centrales será el panel “Agua para los negocios verdes y la bioeconomía”, que abordará los encadenamientos sostenibles y las oportunidades de mercado.

Finalmente, se recordó que la invitación es de acceso libre a los dos escenarios y que está dirigida a la ciudadanía en general, con el fin de que todos hagan parte de este encuentro y contribuyan desde sus experiencias a la construcción de soluciones para los desafíos hídricos de la región.

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