Cúcuta será escenario del encuentro por el agua, la sostenibilidad y la paz

Durante el 15 y 16 de octubre, Cúcuta será escenario de la segunda Cumbre Internacional del Agua. Este espacio, organizado por la Gobernación de Norte de Santander, pondrá en el centro de la conversación regional y nacional la importancia del agua como elemento de conexión, encuentro, cooperación y construcción de paz en los territorios de frontera, bajo el concepto “Agua, Ecofrontera y Paz Territorial: colaboración para cuencas transfronterizas sostenibles”.

En la cumbre se darán cita expertos internacionales, representantes de la academia, empresarios y comunidades para compartir conocimientos, experiencias y propuestas frente a los desafíos que plantea la gestión del recurso hídrico, especialmente en territorios donde las fuentes de agua trascienden las fronteras administrativas y nacionales.

Además de la seguridad hídrica y las cuencas transfronterizas, los actores también se encontrarán alrededor de cuestiones como la educación ambiental, los negocios verdes, el turismo de naturaleza y la moda sostenible, con el fin de avanzar en el Pacto del Agua del Gran Santander y promover un desarrollo sostenible para las presentes y futuras generaciones.

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Cabe destacar que la Gobernación de Norte de Santander activó el escenario de gobernanza para el desarrollo de la cumbre contando con aliados estratégicos del nivel local, regional, departamental y nacional.

Entre los líderes organizadores están la Gobernación de Norte de Santander junto con la RAP del Gran Santander y se suman como aliados territoriales: Corponor, Cámara de Comercio de Cúcuta, Procolombia, Anato, SENA, UFPS, Canal TRO, Biblioteca Pública Julio Perez Ferrer y el Centro Crisitano Los Pinos, todos ellos acompañados de los ministerios sectoriales: Ambiente, Vivienda, Educación, Cancillería, Interior, Comercio, así como Planeación Nacional e IDEAM.

Durante estas dos jornadas, el auditorio Centro Cristiano Los Pinos, en Cúcuta, será el punto de encuentro para una agenda que combinará gobernanza del agua, cooperación internacional, sostenibilidad ambiental, bioeconomía y participación comunitaria.

De igual forma, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero será el escenario para la Feria Regional de Negocios Verdes con 60 expositores; la mesa técnica entre empresarios de moda del Gran Santander, el desfile “El agua que inspira al Gran Santander” y el primer Salón de Negocios Turísticos del Gran Santander con la finalidad de fortalecer el sector turístico regional.