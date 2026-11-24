Un nuevo ataque contra un peaje en Cauca se registró en la tarde de este martes.



Esta vez, el ataque fue cometido con aeronaves no tripuladas (drones) contra el peaje de Cachimbal, en el municipio de Santander de Quilichao. En el lugar se encontraban tropas de la Brigada 29 del Ejército, contra las que fue dirigido el ataque.

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El ataque, que fue atribuido por el Ejército a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc no dejó uniformados heridos. El tránsito vehicular por la vía se mantuvo.



Soldados del Grupo de Caballería Liviano No. 8 se desplegaron por el sector, para fortalecer la seguridad de la zona y proteger a la población civil que transita por el corredor vial.