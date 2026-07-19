Capturado el sujeto que le habría quitado la vida a una joven de 16 años en Barranquilla

La Policía Nacional dio a conocer este domingo 19 de julio de 2026, que logró, mediante una rápida reacción, la captura del presunto responsable del homicidio de una adolescente de 16 años de edad, durante el hecho ocurrido en el sector Villa Caracas del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo con la información preliminar, la menor perdió la vida tras resultar herida por un proyectil de arma de fuego, confirmaron las autoridades.

“Gracias a la oportuna respuesta de los uniformados, fue capturado un hombre de 20 años de edad, quien sería el presunto responsable de este lamentable hecho”, agrega el informe.

El capturado fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de homicidio.

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El coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado demuestra la capacidad de reacción de la Institución y el compromiso permanente de los hombres y mujeres policías para enfrentar con contundencia los hechos que atentan contra la vida.

Asimismo, reiteró que la lucha contra el homicidio continúa siendo una prioridad, mediante el fortalecimiento de las labores de prevención, investigación criminal, inteligencia y control en toda el área metropolitana.

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“La Policía Nacional reafirma que la ofensiva contra el delito continúa y que no bajará la guardia frente a los comportamientos criminales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”.

Agrega que, en coordinación con las autoridades competentes, se seguirán desarrollando acciones operativas e investigativas para identificar, capturar y judicializar a quienes pretendan alterar la tranquilidad de los barranquilleros.

“La Institución invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523. La información suministrada por la ciudadanía es fundamental para prevenir el delito y fortalecer la seguridad y la convivencia en Barranquilla y su área metropolitana”, termina diciendo el comunicado.

Con información de El Universal.

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