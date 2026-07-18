Envían a la cárcel a presunto responsable de la desaparición de 42 migrantes en el Caribe

A la cárcel fue enviado Borghi Kure Gaviria, imputado por la Fiscalía del delito de tráfico de migrantes agravado, por estar envuelto en la desaparición de 42 migrantes, incluidos 12 niños, quienes fueron trasladados en una embarcación pesquera entre la isla de San Andrés y las costas de Nicaragua.

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Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2023 cuando tres embarcaciones con migrantes zarparon desde un muelle particular en San Andrés y solo dos de ellas llegaron al destino previsto.



La tercera, al mando de dos tripulantes y con pasajeros de nacionalidades colombiana, venezolana y china, entre ellos 12 menores de edad incluido un bebé de tres meses de nacido, desaparecieron sin dejar rastro, al parecer por condiciones climáticas adversas.

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La Fiscalía detalló que la embarcación tenía cupo para apenas 15 personas, no contaba con los permisos de la Capitanía del Puerto para transportar pasajeros ni para navegar en mar abierto.



En ese marco de irregularidades surgió la presencia de Gaviria, a quien las autoridades le atribuyen la planificación del zarpe de las embarcaciones con los migrantes y de la logística, incluido la oferta temporal de hospedaje, como parte de sus labores de una red dedicada al tráfico de personas.



El ente investigador recordó que Gaviria fue arrestado el 14 de julio en el aeropuerto José María Córdova, que le sirve a Medellín, luego de ser deportado de Panamá, a donde huyó luego de la tragedia.

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