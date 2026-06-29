Trágicos accidentes con fuego dejaron dos personas muertas

El fuego acabó con la vida de dos personas de manera accidental, producto de absurdos accidentes. Una médica homeópata, que había viajado de México a Quibdó (Chocó) para tratar a unos pacientes, se quemó con una vela cuando se estaba limpiando con alcohol, mientras que un indígena falleció al resbalarse y caer a un basurero que él mismo había incendiado.

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Julia Edilma Orjuela Henry falleció el pasado domingo, después de un mes y medio de agonía en el pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, a donde fue trasladada producto de las quemaduras de máxima gravedad que sufrió en el 64% de su integridad.

El accidente de esta médica homeópata ocurrió el pasado 13 de mayo en la zona urbana de la ciudad de Quibdó, a donde había viajado desde Medellín para tratar a algunos pacientes. De acuerdo con el reporte judicial, Orjuela Henry se estaba limpiando su cuerpo con alcohol, como lo hacía regularmente. Todo, mientras hablaba por teléfono con su hija en el país norteamericano.

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En medio de un descuido, se acercó a una vela que estaba iluminando el espacio donde ella se encontraba y de inmediato se comenzó a quemar, ya que el fuego se expandió por las partes a las que le había untado este líquido inflamable y posteriormente por su ropa.

Luego de apagarse el fuego por sus propios medios, se comunicó de nuevo con su hija y le manifiesta que se había quemado con una vela, pero que se encontraba bien. Sin embargo, con el paso de las horas, el ardor comenzó a ser más intenso y a las tres horas del accidente, se dirigió al Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó.

En este centro asistencial determinaron que sus lesiones eran de segundo grado y que la podían tratar allí, pero a los tres días tuvieron que remitirla a Medellín, debido a que su cuadro médico se complicaba cada vez más con el transcurrir de las horas.

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Ya en la capital antioqueña, los especialistas del San Vicente Fundación determinaron que sus lesiones eran críticas, manifestándole a los familiares que, por el alto porcentaje de zonas afectadas, era muy complejo que pudiera salvarse.

La médica alternativa Orjuela Henry estaba radicada en México hace más de una década, pero acostumbraba a viajar a Quibdó entre dos y tres veces al año, debido a la cantidad de solicitudes que tenía de sus clientes en la capital chocoana. Además de homeopatía, también ejercía la acupuntura y se había hecho un nombre en esta labor.

Se quemó en un basurero

Otro absurdo accidente cobró la vida del indígena José de la Rosa Toribio Velásquez, de 83 años, en el resguardo El 90, en las lejanías rurales del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, cuando este adulto mayor le prendió fuego el pasado sábado a una basura y unas hierbas en un barranco de este sector.

En ese momento se resbaló en una pequeña falda y cayó en el sitio donde el fuego ya había tomado demasiada fuerza, provocándole múltiples quemaduras en todo su cuerpo. Al ver lo ocurrido, un vecino y uno de sus hijos llegaron al sitio, pero el fuego le ocasionó la muerte en el sitio.

Con información de El Colombiano.

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