Luego del fenómeno mediático que significo el estreno de Grand Theft Auto VI, que generó US$3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día, las críticas de expertos y prensa especializada no se han hecho esperar.

A menos de una semana de su estreno, el último estreno de la saga estrella de Rockstar ya se posiciona como uno de los dos videojuegos con puntuación casi perfecta en el portal Metacritic, de 99 sobre 100.

Este portal, que fue fundado en 2001, no analiza ni califica videojuegos por cuenta propia, sino que funciona como un agregador que condensa las opiniones de la prensa especializada en una sola cifra llamada Metascore, se rige por ciertas reglas estadísticas y editoriales para calcular esa puntuación, además de mantenerla completamente separada de la opinión del público, entre las que prima la curaduría de medios, un mínimo de reseñas publicadas y separación por plataforma, además de que no todas las publicaciones influyen igual en la nota final. Metacritic asigna mayor peso estadístico a medios con mayor trayectoria, alcance y rigor editorial.

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En su debut con más de 150 reseñas profesionales, GTA VI empató el récord histórico de la plataforma con un 99/100 en PlayStation 5 a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que fue publicado en 1998. Sin embargo, al abrirse las votaciones del público tras el bloqueo inicial, el juego de Rockstar sufrió una oleada masiva de votos negativos por parte del público, lo que ubicó su User Score alrededor de 5,2 sobre 10.

El último juego de Rockstar no es único que ha logrado situarse en el top histórico de la plataforma, pues GTA IV, publicado en 2008, ostenta un puntaje de 98/100, superando la marca de GTA V y Red Dead Redemption, ambos juegos con puntajes de 97/100.

Tomado de La República.