El matemático estadounidense Levent Alpöge publicó en su sitio web un texto de cuatro páginas que tiene pensando y haciendo cálculos a millones de colegas en el mundo. Según el empleado de Anthropic, con ayuda de Claude, el chatbot de inteligencia artificial de la compañía, resolvió la hipótesis de Riemann, uno de los problemas más importantes de las matemáticas.
“Claude y yo lo hemos pasado de maravilla juntos, con una amplitud increíble en los últimos meses. Pero esta vez, Claude me superó con creces cerca de la meta. No, Claude voló, bailó y brilló cerca de la línea de meta”, escribió.
Si la conclusión de Alpöge es correcta, este podría ser considerado un hito de la IA, a la par que un momento clave en la historia de esta ciencia formal.
La hipótesis de Riemann es considerada uno de los problemas matemáticos más difíciles de resolver. Fue formulada en 1859 por el matemático alemán Bernhard Riemann y busca explicar cómo se distribuyen los números primos, aquellos que solo pueden dividirse exactamente entre 1 y ellos mismos, como el 2, el 3, el 5 o el 7.
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Aunque se conocen millones de ellos, su aparición en la recta numérica parece irregular y los matemáticos todavía no han encontrado una explicación completa de ese comportamiento. Para estudiar este problema, Riemann planteó una hipótesis relacionada con una función matemática conocida como la función zeta de Riemann, que busca estimar cuántos números primos existen por debajo de cualquier número dado.
Resolver este problema tendría consecuencias importantes para las matemáticas y otras áreas del conocimiento, incluida la criptografía, que utiliza propiedades de los números primos en algunos sistemas de seguridad digital. La hipótesis lleva más de 160 años sin demostrarse. Por eso fue que en el 2000 el Instituto Clay de Matemáticas la incluyó en el famoso listado de Problemas del Milenio, que darían un millón de dólares a aquel que logre resolver uno de ellos.
Para probar que se encontró una respuesta a este tipo de problemas, lo que hacen los matemáticos es presentar un artículo describiendo la demostración que realizaron. Sin embargo, el empleado de Anthropic no compartió un texto con esas características, sino que publicó un enlace que lleva a un código en el que supuestamente podría verificarse el resultado.
El trabajo de Alpöge ya está en revisión. Investigadores que se pusieron en la tarea han señalado que se encuentra en código Lean, que es un lenguaje de programación que permite escribir programas y, al mismo tiempo, verificar matemáticamente que el código o una demostración matemática son correctos. Esto quiere decir que, si el código no tiene errores, la demostración puede considerarse sólida.
¿Por qué es importante que se haya resuelto la hipótesis de Riemann?
La posible demostración de la hipótesis de Riemann llegó solo tres meses después de que Anthropic publicara un artículo asegurando que habían estado probando las capacidades matemáticas de Claude con este problema de grandes proporciones. “Claude lo intentó con ahínco, pero, como era de esperar si se conoce la dificultad de la tarea, no tuvo éxito. Sin embargo, durante su intento, logró avances inesperados en un problema relacionado”, dijo la compañía tecnológica en agosto de 2026.
Además de lo que significaría en las matemáticas, este posible descubrimiento es impactante por varios motivos. En mayo de 2026, Scientific American, la revista especializada en ciencia más antigua de Estados Unidos, publicó un artículo sobre el escaso progreso, prácticamente nulo, que se había logrado hasta entonces para resolver este problema.
“La situación es la siguiente: no está pasando nada, y la verdad es que no espero que pase nada”, le explicó Alex Kontorovich, matemático de la Universidad de Rutgers, a ese medio de comunicación.
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Allí también se menciona que en 2024 dos matemáticos, James Maynard, de la Universidad de Oxford, y Larry Guth, del MIT, habían hecho el mayor avance en décadas sobre la hipótesis. Con nuevas herramientas matemáticas, lograron acercarse un poco más a demostrar que los ceros de la función zeta de Riemann se encuentran sobre la línea que plantea la hipótesis. Aunque el avance fue pequeño, rompió un límite que llevaba décadas sin poder superarse.
Y en ese momento fue interesante la perspectiva que ofreció Maynard sobre por qué este es uno de los problemas más difíciles y, a la par, menos atractivos de las matemáticas: porque falta (o faltaba) una vía clara para poder solucionarlo, la cual podría llegar si se utilizaban diferentes técnicas de nuevas matemáticas.
Casualmente, este viernes, otro matemático también publicó una demostración incompleta de la hipótesis de Riemann. Alessandro Masullo aseguró que ha estado 12 años trabajando en ese borrador y que, aunque todavía no puede publicarse, es la “prueba de que un ser humano ha estado trabajando en él desde el principio”.
Esa afirmación del matemático italiano es relevante, ya que el uso de IA para resolver este tipo de problemas tiene opiniones divididas. Masullo no usó esta tecnología porque no quería que arrojara una respuesta sin atribuir correctamente la solución, como ocurrió en septiembre, cuando OpenAI anunció que un modelo interno había producido una demostración sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, otro de los Problemas del Milenio.
Si bien, cuando se comprobaron las reglas para saber si habían ganado el millón de dólares, se concluyó que no satisfacen una de las formulaciones, lo que causó molestias en el gremio matemático fue que la solución de ChatGPT estuvo basada en el trabajo de los españoles Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa, quienes no fueron citados en un principio.
En ese momento, Alpöge también estaba trabajando en Navier-Stokes junto al matemático Tristan Buckmaster y se originó una disputa por saber cuál de las compañías tecnológicas había obtenido primero los resultados sobre este problema.
La cosa es que la solución presentada por OpenAI abordaba las ecuaciones bajo la acción de fuerzas externas suaves, que no es el enfoque que debe tener para considerarse como resuelto el problema, mientras que la propuesta de Alpöge y Buckmaster se centra en el caso sin fuerzas externas, considerado como el verdadero núcleo del asunto.
Este mismo viernes, cuando el investigador de Anthropic presentó la posible solución a Riemann, también anunció la de Navier-Stokes. Aunque ninguna de las dos ha sido totalmente verificada por otros matemáticos, el hecho de que la inteligencia artificial haya podido resolver problemas de más de un siglo abriría la puerta a terrenos inexplorados.
The Riemann hypothesis has stood for 167 years. Today an Anthropic mathematician claimed a proof with Claude, released only as 17.4 million lines of Lean. ζ(s) = 0 implies Re(s) = ½ for every nontrivial zero. Trillions of zeros have been checked and all lie on the critical line; the first ten appear in the plot as green dots on Re(s) = ½. In August Claude lifted the proven density of zeros on that line from 41.6 % to 67.2 %. The new claim asserts the remaining gap is closed, and the same argument also settles the generalized hypothesis. A machine-checked formalization still awaits human review. The Clay prize requires a published paper and two years of community acceptance. A computer can now certify what no human has yet fully understood.
— Mathematica (@mathemetica) November 20, 2026
Tomado de El Colombiano.
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