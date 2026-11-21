El matemático estadounidense Levent Alpöge publicó en su sitio web un texto de cuatro páginas que tiene pensando y haciendo cálculos a millones de colegas en el mundo. Según el empleado de Anthropic, con ayuda de Claude, el chatbot de inteligencia artificial de la compañía, resolvió la hipótesis de Riemann, uno de los problemas más importantes de las matemáticas.

“Claude y yo lo hemos pasado de maravilla juntos, con una amplitud increíble en los últimos meses. Pero esta vez, Claude me superó con creces cerca de la meta. No, Claude voló, bailó y brilló cerca de la línea de meta”, escribió.

Si la conclusión de Alpöge es correcta, este podría ser considerado un hito de la IA, a la par que un momento clave en la historia de esta ciencia formal.

La hipótesis de Riemann es considerada uno de los problemas matemáticos más difíciles de resolver. Fue formulada en 1859 por el matemático alemán Bernhard Riemann y busca explicar cómo se distribuyen los números primos, aquellos que solo pueden dividirse exactamente entre 1 y ellos mismos, como el 2, el 3, el 5 o el 7.

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Aunque se conocen millones de ellos, su aparición en la recta numérica parece irregular y los matemáticos todavía no han encontrado una explicación completa de ese comportamiento. Para estudiar este problema, Riemann planteó una hipótesis relacionada con una función matemática conocida como la función zeta de Riemann, que busca estimar cuántos números primos existen por debajo de cualquier número dado.

Resolver este problema tendría consecuencias importantes para las matemáticas y otras áreas del conocimiento, incluida la criptografía, que utiliza propiedades de los números primos en algunos sistemas de seguridad digital. La hipótesis lleva más de 160 años sin demostrarse. Por eso fue que en el 2000 el Instituto Clay de Matemáticas la incluyó en el famoso listado de Problemas del Milenio, que darían un millón de dólares a aquel que logre resolver uno de ellos.

Para probar que se encontró una respuesta a este tipo de problemas, lo que hacen los matemáticos es presentar un artículo describiendo la demostración que realizaron. Sin embargo, el empleado de Anthropic no compartió un texto con esas características, sino que publicó un enlace que lleva a un código en el que supuestamente podría verificarse el resultado.