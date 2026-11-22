India, China y Nigeria se ubican en los primeros puestos del escalafón, con índices de adopción de IA entre sus trabajadores de 91%, 88% y 85%, respectivamente, un factor diferencial en el estudio, pues los seis países con mayor uso de IA en el lugar de trabajo se encuentran todos en Asia o África.

Los datos del estudio se recopilaron en cada país participante entre noviembre de 2024 y mediados de enero de 2025 mediante una encuesta en línea, alcanzando un tamaño de muestra que osciló entre 1.001 y 1.098 encuestados por nación y en que participaron más de 43.000 personas, incluyendo participantes de economías emergentes en el marco del FMI, tales como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Egipto, Hungría, India, México, Nigeria, Polonia, Rumania, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

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La encuesta de KPMG se basó en tres criterios específicos para la selección de las naciones evaluadas: representación en las distintas regiones del mundo, liderazgo en actividad y preparación en inteligencia artificial, y diversidad en el Índice de IA Responsable, mostrando un patrón distintivo de resultados entre países con economías emergentes, como es el caso de Colombia, y economías avanzadas, que ya tienen un uso consolidado pero en menor aceleración.

Un dato que llama la atención en el estudio es que casi la mitad de los trabajadores encuestados a nivel global admite vulnerar políticas internas al cargar información sensible de la empresa, gales como datos financieros, de ventas o de clientes, en plataformas públicas de IA.

Por otro lado, tres de cada cinco han visto o escuchado sobre usos indebidos, dos de cada tres confían en los resultados sin evaluarlos, y más de la mitad ha cometido errores laborales por culpa de la IA y oculta su uso presentándolo como propio. Esta conducta, según las encuestas, se ve agravada porque la mitad de los trabajadores participantes en el estudio siente presión por no quedarse atrás, mientras solo 40% afirma que su empresa tiene políticas sobre IA generativa y apenas la mitad en economías avanzadas cuenta con capacitación o cultura de uso responsable.

Tomado de La República.