No todos los creadores obtienen dinero de la misma manera. Estas son algunas de las alternativas más comunes:

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Publicidad en los contenidos: algunas plataformas permiten incluir anuncios antes, durante o después de los videos. El creador recibe una parte de los ingresos publicitarios, de acuerdo con las condiciones del programa y el rendimiento del contenido.

Colaboraciones con marcas: las empresas contratan a creadores para presentar, recomendar o promocionar productos y servicios. La remuneración puede pactarse por una publicación, una campaña o un conjunto de contenidos.

Marketing de afiliados: el creador comparte un enlace o código asociado a un producto. Cuando alguien compra a través de ese mecanismo, puede recibir una comisión.

Suscripciones de pago: los seguidores pagan una cuota periódica para acceder a publicaciones exclusivas, transmisiones, beneficios o experiencias adicionales.

Regalos y aportes de la audiencia: algunas redes habilitan herramientas para que los usuarios envíen regalos virtuales, estrellas u otras formas de apoyo económico durante transmisiones o en publicaciones.

Venta de productos y servicios: el creador utiliza su comunidad para comercializar productos propios, cursos, asesorías, eventos o mercancías.

Estas alternativas no son excluyentes. Un mismo creador puede recibir ingresos por publicidad, trabajar con marcas y vender productos propios. De hecho, diversificar las fuentes de ingresos puede reducir la dependencia de una sola plataforma o de los cambios en sus políticas.

¿Cómo se puede ganar dinero en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok?

Cada red social tiene sus propias herramientas y condiciones para permitir que los creadores generen ingresos. Por eso, antes de diseñar una estrategia, es importante identificar qué formatos ofrece cada plataforma y cuáles están habilitados en el país desde el que se publica. YouTube: cuenta con un sistema de monetización para creadores mediante el Programa de socios de YouTube. Una vez que cumplen los requisitos de acceso y las políticas de la plataforma, pueden obtener ingresos por publicidad en videos y otras herramientas disponibles, como las membresías del canal, las funciones de apoyo de los seguidores y las compras, según su elegibilidad. Las condiciones de ingreso varían según el nivel de acceso y las funciones que se quieran utilizar. Instagram: ofrece alternativas como las suscripciones, los regalos y las colaboraciones comerciales. Los creadores también pueden trabajar directamente con marcas para promocionar productos o servicios mediante publicaciones, historias y videos. La disponibilidad de las herramientas depende de la cuenta, el territorio y las condiciones de Meta. Facebook: permite generar ingresos mediante herramientas de monetización de contenidos, publicidad en determinados formatos, suscripciones y estrellas que los seguidores pueden enviar a los creadores. También funciona como un espacio para establecer colaboraciones con empresas y promocionar productos o servicios. El acceso a cada herramienta está sujeto a los criterios de elegibilidad de Meta. Lea también: ¿GTA 6 llegará a PC en 2027? Esto se sabe sobre la versión para computadores TikTok: cuenta con alternativas como programas de recompensas para creadores, regalos en videos y transmisiones en vivo, suscripciones y colaboraciones comerciales. También ofrece espacios para conectar marcas con creadores. Los requisitos pueden incluir condiciones relacionadas con la edad, el país, el número de seguidores, las visualizaciones y el cumplimiento de las normas de la comunidad. X: dispone de herramientas como las suscripciones y los programas de reparto de ingresos para creadores que cumplen los criterios establecidos por la plataforma. También es posible obtener ingresos mediante acuerdos comerciales externos, publicaciones patrocinadas y la promoción de productos o servicios. En todos los casos, las herramientas y los requisitos pueden cambiar. Por eso, no basta con alcanzar una cantidad determinada de seguidores o visualizaciones: es necesario consultar las condiciones oficiales de cada plataforma y verificar que la función esté disponible en el país del creador.

¿Qué factores determinan cuánto dinero puede ganar un creador?