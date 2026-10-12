La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Bufapaz, el proyecto de firmantes de paz que impulsa la economía rural en Cúcuta
Cerca de 20 familias de excombatientes lideran proyectos de piscicultura y ganadería bufalera.
Authored by
practicanteweb
Bufapaz, iniciativa de firmantes de paz. Foto: Lucas Molet
La opinión
La Opinión
Lunes, 12 de Octubre de 2026

Ubicado en Oripaya, vereda de la zona rural de Cúcuta, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Pital, donde habita la población firmante del Acuerdo de Paz que llegó a este lugar tras el desplazamiento desde el Catatumbo en enero de 2025.

Después del histórico proceso de paz de La Habana, los exintegrantes de las Farc-EP se concentraron en el ETCR Caño Indio, situado en el municipio de Tibú, Norte de Santander. En este lugar alcanzaron a convivir 600 personas, que subsistían con proyectos de ganadería bovina, piscicultura y avicultura.

Lea aquí: Estados Unidos apoyará la seguridad en Norte de Santander ante incremento de la delincuencia

Una nueva vida en Oripaya

Debido al desplazamiento masivo provocado por el conflicto armado en la subregión del Catatumbo durante enero de 2025, esta población fue trasladada desde Caño Indio hasta la vereda Oripaya, en las inmediaciones de Cúcuta. Durante este proceso, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas entidades, acompañó y apoyó a la comunidad.

Una vez asentados en esta vereda de Cúcuta, específicamente en el predio El Pital, que cuenta con aproximadamente 800 hectáreas, cerca de 20 excombatientes, junto con sus núcleos familiares, impulsaron sus emprendimientos para garantizar su sustento. Entre estos se destacan la piscicultura y un proyecto bufalero llamado Bufapaz.

Siga leyendo: Las estrategias del nuevo secretario de Movilidad de Cúcuta

 

Vereda Oripaya. Foto: Lucas Molet
Vereda Oripaya. Foto: Lucas Molet
"Tendedero de la memoria". Foto: Lucas Molet
"Tendedero de la memoria". Foto: Lucas Molet
Casa en Oripaya. Foto: Oscar Meza
Casa en Oripaya. Foto: Oscar Meza
Más de 30 familias viven en Oripaya. Foto: Oscar Meza
Más de 30 familias viven en Oripaya. Foto: Oscar Meza

Actualmente, entre los habitantes de las veredas se desarrolla la iniciativa "Agendas comunitarias", que busca romper los prejuicios sobre los firmantes de paz y promover la unión entre los campesinos para lograr una convivencia más sana.

"El estigma es un factor negativo para recomponer el tejido social", admite José Manuel Coronel García, firmante de paz.

“Queremos que la gente sepa que estamos cumpliendo con los acuerdos de paz”, agrega Dairo Vallejo, exintegrante de las extintas Farc.

Entérese: El Parque de Vida Los Olivos llega a 86 especies de aves registradas y se prepara para su segundo October Big Day

Bufapaz, una segunda oportunidad  

Una de las apuestas con la que estos firmantes de paz quieren demostrar su compromiso con el proceso de reinserción a la vida civil es Bufapaz, un proyecto de explotación bufalera que surgió en 2021, en Caño Indio.

Su planta de producción actual se encuentra en la finca Puerto Rico, en Oripaya y cuenta con cerca de 40 integrantes que trabajan día a día para sacar adelante la iniciativa, que recibe el apoyo de la Cooperativa Multiactiva de Compra y Venta del Catatumbo (Comprocat), asociación conformada por firmantes de los acuerdos de paz que busca impulsar la inclusión económica.

José Coronel, uno de los líderes del emprendimiento, destacó la importancia de este proyecto para el sustento de los integrantes de la comunidad y como la forma que encontraron para continuar sus vidas lejos de las armas.

“Con Bufapaz buscamos volver una Colombia más productiva y menos rencorosa”, afirmó Coronel.

Bufalera Bufapaz. Foto: Joseph Delgado
Bufalera Bufapaz. Foto: Joseph Delgado
Bufalera Bufapaz. Foto: Lucas Molet
Bufalera Bufapaz. Foto: Lucas Molet
Bufalera Bufapaz. Foto: Joseph Delgado
Bufalera Bufapaz. Foto: Joseph Delgado
Bufalera Bufapaz. Foto: Oscar Meza
Bufalera Bufapaz. Foto: Oscar Meza

Además de ser una iniciativa económica, con el proyecto se busca contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos y brindar una segunda oportunidad a toda la comunidad. Actualmente, sus integrantes adelantan el proceso para legalizar la marca, de acuerdo con las normativas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

“Hemos visto que sí podemos salir adelante con este proyecto”, expresó Yesenia Soto, excombatiente e integrante de Bufapaz. Con esta iniciativa, estas personas buscan una segunda oportunidad en sus vidas y continuar encaminadas hacia la paz en el país. “Los cambios traen nuevas oportunidades”, manifestó Soto.

Mantente informado: Sobreocupación también golpea la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz

Ayuda en Acción, de la mano de Bufapaz

Durante el taller Narrativas que Integran, realizado entre el 1 y el 3 de octubre e impulsado por la fundación Ayuda en Acción, se conoció el apoyo de esta entidad a los firmantes de paz y su compromiso con la comunidad en su nuevo asentamiento.

Angie Colmenares, coordinadora de Ayuda en Acción para Norte de Santander, afirma que esta organización, de origen español, atiende en el departamento desde 2019 a población afectada por el fenómeno migratorio, mediante iniciativas orientadas a impulsar su estabilización económica.

“Nosotros estamos con las comunidades que han sufrido movilidad humana forzada, personas que han tenido que dejar su lugar de origen y tienen necesidades de especial protección”, señala la coordinadora al referirse a la ayuda que brindan a los integrantes del ETCR El Pital y al proyecto Bufapaz.

Redacción: Joseph Delgado - Daniela Bocarejo / Practicantes de periodismo

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Nombres a la rectoría de la Unipamplona.
Nombres a la rectoría de la Unipamplona.
Suenan los primeros nombres para la rectoría de la Unipamplona
La Opinión
Operativo militar. / Foto: archivo
Operativo militar. / Foto: archivo
Bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc: así fue la operación militar en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros
Para el sector de los hidrocarburos y energético, la implementación del fracking para explotar petróleo y gas es necesaria./ Foto: archivo
Para el sector de los hidrocarburos y energético, la implementación del fracking para explotar petróleo y gas es necesaria./ Foto: archivo
Fracking en Colombia: ¿puede el Catatumbo convertirse en una potencia energética?
Leonardo Favio Oliveros