Bufapaz, el proyecto de firmantes de paz que impulsa la economía rural en Cúcuta

Ubicado en Oripaya, vereda de la zona rural de Cúcuta, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Pital, donde habita la población firmante del Acuerdo de Paz que llegó a este lugar tras el desplazamiento desde el Catatumbo en enero de 2025.

Después del histórico proceso de paz de La Habana, los exintegrantes de las Farc-EP se concentraron en el ETCR Caño Indio, situado en el municipio de Tibú, Norte de Santander. En este lugar alcanzaron a convivir 600 personas, que subsistían con proyectos de ganadería bovina, piscicultura y avicultura.

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Una nueva vida en Oripaya

Debido al desplazamiento masivo provocado por el conflicto armado en la subregión del Catatumbo durante enero de 2025, esta población fue trasladada desde Caño Indio hasta la vereda Oripaya, en las inmediaciones de Cúcuta. Durante este proceso, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas entidades, acompañó y apoyó a la comunidad.

Una vez asentados en esta vereda de Cúcuta, específicamente en el predio El Pital, que cuenta con aproximadamente 800 hectáreas, cerca de 20 excombatientes, junto con sus núcleos familiares, impulsaron sus emprendimientos para garantizar su sustento. Entre estos se destacan la piscicultura y un proyecto bufalero llamado Bufapaz.

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