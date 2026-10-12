Bufapaz, el proyecto de firmantes de paz que impulsa la economía rural en Cúcuta

Actualmente, entre los habitantes de las veredas se desarrolla la iniciativa "Agendas comunitarias", que busca romper los prejuicios sobre los firmantes de paz y promover la unión entre los campesinos para lograr una convivencia más sana.
"El estigma es un factor negativo para recomponer el tejido social", admite José Manuel Coronel García, firmante de paz.
“Queremos que la gente sepa que estamos cumpliendo con los acuerdos de paz”, agrega Dairo Vallejo, exintegrante de las extintas Farc.
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Bufapaz, una segunda oportunidad
Una de las apuestas con la que estos firmantes de paz quieren demostrar su compromiso con el proceso de reinserción a la vida civil es Bufapaz, un proyecto de explotación bufalera que surgió en 2021, en Caño Indio.
Su planta de producción actual se encuentra en la finca Puerto Rico, en Oripaya y cuenta con cerca de 40 integrantes que trabajan día a día para sacar adelante la iniciativa, que recibe el apoyo de la Cooperativa Multiactiva de Compra y Venta del Catatumbo (Comprocat), asociación conformada por firmantes de los acuerdos de paz que busca impulsar la inclusión económica.
José Coronel, uno de los líderes del emprendimiento, destacó la importancia de este proyecto para el sustento de los integrantes de la comunidad y como la forma que encontraron para continuar sus vidas lejos de las armas.
“Con Bufapaz buscamos volver una Colombia más productiva y menos rencorosa”, afirmó Coronel.