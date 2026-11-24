La Alcaldía de Cúcuta dio a conocer una serie de restricciones viales que iniciaron ayer, lunes 23 e irán hasta el jueves 26 de noviembre, y el horario comprendido para estos es desde las 9 de la noche, hasta las 4 de la madrugada.

Las medidas se establecieron mediante la Resolución 6796 del 23 de noviembre de 2026, por motivo de la instalación de alumbrados navideños.

Lea aquí: Cúcuta bajo una nueva amenaza: los drones traen la guerra hasta el corazón de la ciudad

Conozca los horarios y zonas

Martes 24 al miércoles 25 de noviembre: desde el retorno de la calle 15 hasta la intersección de la avenida Los Libertadores con calle 7A, sentido sur-norte.

desde el retorno de la calle 15 hasta la intersección de la con calle 7A, sentido sur-norte. Miércoles 25 al jueves 26 de noviembre: desde el retorno de la calle 8, en el sector de Ciudad Cerámica, a escasos metros de Las Cascadas, hasta la glorieta Arnulfo Briceño, sentido sur-norte.

Desde la Secretaría de Movilidad invitaron a que los conductores tomen vías alternas.