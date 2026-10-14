Asesinaron a una mujer durante un sepelio en el barrio El Contento de Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta este miércoles, 14 de octubre. Cindy Johana Lizcano fue asesinada a tiros en el barrio El Contento, cuando asistía al sepelio de una joven que también murió en un ataque armado durante el fin de semana en el barrio El Salado.

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió antes de las 4:00 de la tarde. La mujer recibió aproximadamente ocho disparos y fue auxiliada por personal de una ambulancia que la trasladó para recibir atención médica. Sin embargo, murió debido a la gravedad de las heridas.

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Investigan posible relación entre los dos homicidios

Uno de los aspectos que buscan esclarecer las autoridades es si existe alguna relación entre el asesinato de Cindy Johana Lizcano y el homicidio de la joven cuyo entierro se realizaba en el momento del ataque.

Por ahora, no se ha establecido públicamente si ambos crímenes están relacionados ni cuáles serían los móviles del nuevo hecho violento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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