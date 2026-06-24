Movimiento en el Concejo: tres concejales salen y ya están definidos sus reemplazos

Tres concejales de Cúcuta renunciaron a sus curules en menos de un mes, provocando una reconfiguración en la composición del cabildo municipal. A la salida de Jair Díaz se sumaron esta semana las de José Oliverio Castellanos y Albert Lufrandy Casadiegos.
Así lo confirmó a La Opinión el presidente de la corporación, Edinson Contreras, quien informó además los nombres de quienes asumirán las vacantes dejadas por los concejales salientes.
Según explicó, Edward Varón ocupará la curul de Jair Díaz; Carlos Eduardo García Alicastro regresará a la corporación en reemplazo de Oliverio Castellanos; y Juan Fernando Quintero asumirá la silla que deja Albert Casadiegos, una vez se surtan los trámites correspondientes para su posesión.
Las tres renuncias coinciden con el inicio del calendario político previo a las elecciones de 2027, escenario que obliga a quienes contemplan nuevas aspiraciones electorales a cumplir con los plazos establecidos por la legislación para evitar incurrir en doble militancia o inhabilidades.
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El cierre de una etapa de catorce años
La salida que más atención generó fue la de José Oliverio Castellanos Navarro, considerado uno de los concejales con mayor permanencia reciente en la corporación.
Tras completar cuatro periodos consecutivos como cabildante, Castellanos explicó que su decisión obedece a la necesidad de cumplir los requisitos legales exigidos para quienes evalúan futuras aspiraciones políticas.
Aunque evitó confirmar una candidatura específica, dejó abierta la posibilidad de participar en procesos electorales de carácter departamental y nacional. En lo inmediato, anunció que hará parte de la estructura política que acompañará la campaña a la Gobernación de Norte de Santander del exgobernador Silvano Serrano.
Su despedida estuvo marcada por una extensa reflexión sobre el papel de los concejos municipales y la importancia del control político.
Durante su última intervención, ayer, en la sala de plenarias, defendió la independencia institucional del Concejo y sostuvo que la corporación debe conservar su función deliberativa frente a los grandes temas de ciudad.
"El servicio público solamente tiene sentido cuando se ejerce con principios; cuando se escucha antes de hablar; cuando se estudia antes de decidir; y cuando se representa a los ciudadanos antes que a cualquier interés particular", manifestó durante su discurso.
Castellanos recordó que durante sus catorce años en la corporación promovió debates relacionados con movilidad, alumbrado público, finanzas municipales, transparencia administrativa, seguridad y espacio público, además de iniciativas pedagógicas como los Tutores de Movilidad, la Cartilla de Sofía y la campaña "El Antivirus Soy Yo", desarrollada durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El concejal insistió en que la fortaleza del cabildo depende de la capacidad de sus integrantes para analizar los proyectos con autonomía y criterio técnico.
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"El Concejo no puede convertirse en una simple instancia de trámite. Su responsabilidad es estudiar, analizar y debatir con rigor cada decisión que comprometa el presente y el futuro de la ciudad", afirmó.
Como símbolo de su despedida, dejó dos elementos representativos: una semilla y una brújula. La primera, explicó, representa las ideas sembradas durante su trayectoria pública; la segunda, el rumbo que debe mantener cualquier servidor público: la defensa de los ciudadanos y el interés general.
En reconocimiento a su gestión, el Concejo de Cúcuta le otorgó la Condecoración al Mérito Cívico, distinción concedida por su desempeño como concejal y por su participación en debates de interés público a lo largo de más de una década de actividad política.
Casadiegos deja la corporación
La segunda renuncia anunciada esta semana fue la de Albert Lufrandy Casadiegos, concejal de Cambio Radical, ingeniero de minas de profesión, especialista en gestión energética y gestión ambiental.
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Durante su paso por la corporación concentró buena parte de su actividad en temas relacionados con infraestructura vial, escenarios deportivos, educación, deporte y programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
Entre las prioridades que defendió desde su curul figuraron proyectos para el mejoramiento de la malla vial urbana, la recuperación de espacios deportivos y el fortalecimiento de iniciativas dirigidas a la niñez, los adultos mayores y las mujeres cabeza de hogar.
Su trabajo también estuvo enfocado en gestiones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de sectores con mayores necesidades sociales en distintos barrios de la ciudad.
Aunque hasta el momento no ha oficializado una nueva aspiración electoral, su salida del Concejo ocurre en medio de los movimientos políticos que comienzan a configurarse de cara a las próximas elecciones regionales.
Los reemplazos
La primera de las vacantes ya fue ocupada. Tras la renuncia de Jair Díaz, Edward Varón asumió nuevamente una curul en el Concejo de Cúcuta.
Varón, quien ya había integrado la corporación durante el periodo 2020-2023, manifestó que aceptó el llamado con el propósito de continuar impulsando proyectos de ciudad.
"He aceptado la curul vacante en el Concejo de Cúcuta para servir a nuestra ciudad durante el próximo año y medio. Retomaremos la agenda Cúcuta 300 años y trabajaremos por una ciudad moderna, competitiva y con visión de futuro", expresó.
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La salida de Díaz también ha estado rodeada de versiones sobre una eventual aspiración a la Asamblea de Norte de Santander, posibilidad que aún no ha sido confirmada oficialmente por el exconcejal.
Por su parte, Carlos Eduardo García Alicastro regresará al Concejo en representación de Cambio Radical. El dirigente manifestó que recibió la noticia con sorpresa, aunque confirmó su disposición para asumir nuevamente las funciones como cabildante.
García recordó que ya ejerció como concejal durante el periodo 2020-2023 y posteriormente ocupó la curul entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
"Voy a aceptar este llamado y regresar al Concejo para trabajar junto a los demás concejales, brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y acompañar los procesos que requiere la ciudad", señaló.
Entre tanto, Juan Fernando Quintero será convocado para ocupar la vacante dejada por Casadiegos. Según conoció La Opinión, en las próximas horas será notificado formalmente para iniciar el proceso de incorporación a la corporación.
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Con estas tres modificaciones, el Concejo de Cúcuta entra en una nueva etapa marcada por la renovación parcial de sus integrantes y por el inicio de los movimientos políticos previos al próximo ciclo electoral.
La Opinión también conoció que los tres concejales que renunciaron a sus curules podrían aspirar a cargos de elección popular en un futuro, pero con los avales de otros partidos distintos a los que los apoyaron en su paso por el Concejo.
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