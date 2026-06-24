Movimiento en el Concejo: tres concejales salen y ya están definidos sus reemplazos

Tres concejales de Cúcuta renunciaron a sus curules en menos de un mes, provocando una reconfiguración en la composición del cabildo municipal. A la salida de Jair Díaz se sumaron esta semana las de José Oliverio Castellanos y Albert Lufrandy Casadiegos.

Así lo confirmó a La Opinión el presidente de la corporación, Edinson Contreras, quien informó además los nombres de quienes asumirán las vacantes dejadas por los concejales salientes.

Según explicó, Edward Varón ocupará la curul de Jair Díaz; Carlos Eduardo García Alicastro regresará a la corporación en reemplazo de Oliverio Castellanos; y Juan Fernando Quintero asumirá la silla que deja Albert Casadiegos, una vez se surtan los trámites correspondientes para su posesión.

Las tres renuncias coinciden con el inicio del calendario político previo a las elecciones de 2027, escenario que obliga a quienes contemplan nuevas aspiraciones electorales a cumplir con los plazos establecidos por la legislación para evitar incurrir en doble militancia o inhabilidades.

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El cierre de una etapa de catorce años

La salida que más atención generó fue la de José Oliverio Castellanos Navarro, considerado uno de los concejales con mayor permanencia reciente en la corporación.

Tras completar cuatro periodos consecutivos como cabildante, Castellanos explicó que su decisión obedece a la necesidad de cumplir los requisitos legales exigidos para quienes evalúan futuras aspiraciones políticas.

Aunque evitó confirmar una candidatura específica, dejó abierta la posibilidad de participar en procesos electorales de carácter departamental y nacional. En lo inmediato, anunció que hará parte de la estructura política que acompañará la campaña a la Gobernación de Norte de Santander del exgobernador Silvano Serrano.

Su despedida estuvo marcada por una extensa reflexión sobre el papel de los concejos municipales y la importancia del control político.