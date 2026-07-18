Retiró $27 millones del banco y terminó en manos de un delincuente armado

En un video quedó registrado el atraco armado que un sujeto hizo contra un ciudadano a que despojó de una gruesa suma de dinero en un centro de copiado del municipio de Baranoa, Atlántico.

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Eran cerca de las 11:50 de la mañana del viernes 17 de julio de 2026, cuando el ciudadano se encontraba haciendo unas copias en un local ubicado en la carrera 18 entre las calles 16 y 17, en el centro de Baranoa, Atlántico.

De un momento a otro, apareció un sujeto caminando desde la acera del frente; estaba vestido con una camiseta de color blanco, un pantalón jean y zapatos negros; de inmediato se dirigió a donde estaba el hombre y le dijo que le entregara el bolso.

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El mismo sujeto ayudó a quitarle el bolso al hombre y luego obligó a sentarse en una silla que estaba ahí en el local y empezó a revisarlo, fue poco a poco despojándolo de las otras pertenencias. Luego de su cometido salió hacia el frente del local, sin antes decirle: “si te mueves, te mato”.

También durante el forcejeo para que el hombre le entregara las pertenencias, le decía: “dame la plata o te mato, dame la plata o te mato”, mientras seguía hurgándole para quitarle las pertenencias.

Había retirado 27 millones de pesos del banco y no pidió acompañamiento

El Departamento de Policía Atlántico, al conocer de este hecho, informó que el hombre luego de haber tirado el dinero en la sucursal bancaria, desde allí le ofrecieron el acompañamiento policial, pero que se habría negado, por lo que salió hacer, al parecer, diligencias personales antes de llegar al destino para entregar el dinero.

La Policía indicó que se puso al frente para analizar el video donde quedó registrado el atraco y poder ver, identificar y dar captura al responsable de este hecho.

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“Una vez conocida la situación, unidades del servicio de Policía orientadas a las personas en territorios activaron de manera inmediata, un plan candado y realizaron los cierres correspondiente en diferentes puntos del municipio”, dice el comunicado emitido por el Departamento de Policía Atlántico.

En el mismo comunicado la institución policial, indicó que la ciudadanía debe tener en cuenta la importancia de solicitar y aceptar el servicio gratuito de acompañamiento policial al momento de realizar retiros de altas sumas de dinero, con el fin de prevenir este tipo de delitos.

Entre tanto, la Seccional de Investigación Criminal de Policía, adelanta las labores investigativas con la recolección de información y material probatorio con el propósito de dar captura al hombre que quedó registrado en las cámaras de seguridad y ponerlo a órdenes de la autoridad competente.

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