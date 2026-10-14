Mujer murió tras ser arrollada por una motopatrulla de la Policía en Los Patios

Una mujer murió luego de ser arrollada por una motocicleta institucional de la Policía Nacional en la avenida 10 de Los Patios, a la altura de la entrada al barrio Montebello 1.

El accidente se registró hacia las 7:30 de la noche de este miércoles 14 de octubre, cuando, según la información conocida inicialmente, la mujer intentaba cruzar la vía.

Tras el impacto, la ciudadana fue auxiliada y trasladada en ambulancia a un centro asistencial. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento.

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En la motocicleta oficial se movilizaban dos uniformadas, quienes también fueron trasladadas a un centro médico para recibir valoración.

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que, una vez conocido el hecho, coordinó la intervención de las autoridades de Tránsito y activó los procedimientos institucionales para establecer las circunstancias del siniestro vial.

La institución lamentó la muerte de la mujer y expresó sus condolencias a sus familiares. Entretanto, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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