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Mujer murió tras ser arrollada por una motopatrulla de la Policía en Los Patios
El accidente se registró hacia las 7:30 p. m. de este miércoles. Las autoridades de Tránsito investigan las circunstancias del hecho.
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Mujer quedó gravemente herida tras ser arrollada por una motopatrulla de la Policía en Los Patios
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Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Una mujer murió luego de ser arrollada por una motocicleta institucional de la Policía Nacional en la avenida 10 de Los Patios, a la altura de la entrada al barrio Montebello 1.

El accidente se registró hacia las 7:30 de la noche de este miércoles 14 de octubre, cuando, según la información conocida inicialmente, la mujer intentaba cruzar la vía.

Tras el impacto, la ciudadana fue auxiliada y trasladada en ambulancia a un centro asistencial. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento.

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En la motocicleta oficial se movilizaban dos uniformadas, quienes también fueron trasladadas a un centro médico para recibir valoración.

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que, una vez conocido el hecho, coordinó la intervención de las autoridades de Tránsito y activó los procedimientos institucionales para establecer las circunstancias del siniestro vial.

La institución lamentó la muerte de la mujer y expresó sus condolencias a sus familiares. Entretanto, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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