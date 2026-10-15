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Cuatro muertos y 56 heridos en accidente de bus en Cauca tras presunto asalto
Las primeras versiones apuntan a disparos contra el vehículo y a una maniobra del conductor para evitar el robo.
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valents2121
Accidente Cauca. Foto tomada de El Colombiano
Colprensa
Colprensa
Jueves, 15 de Octubre de 2026

El Colombiano- Cuatro personas murieron y otras 56 resultaron heridas en un accidente de un bus de servicio público en la vía Panamericana, entre los municipios de Rosas y Timbío, en el departamento del Cauca.

Las primeras versiones indican que el vehículo se volcó cuando el conductor habría intentado evitar un presunto asalto perpetrado por hombres armados que, al parecer, dispararon contra el automotor.

Según el reporte preliminar, entre las víctimas mortales hay dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Hasta el momento, no se han divulgado las identidades de las personas fallecidas ni información detallada sobre el estado de salud de los lesionados.

Tras el accidente, la Fuerza Pública adelanta operativos en la zona para atender la situación y avanzar en las acciones correspondientes.

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