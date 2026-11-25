Los distintos gremios continúan sus análisis sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno Nacional, en el cual se plantean cambios tributarios para ajustar las finanzas del país. En ese contexto, los sectores de los combustibles advirtieron alarmantes efectos por el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la cadena de distribución de combustibles líquidos, particularmente sobre las estaciones de servicio (EDS) y el bolsillo de los consumidores.

La unión gremial Somos Uno —integrada por la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE Colombia) y la federación Fendipetróleo Nacional, en representación de aproximadamente 6.400 EDS— informó que la propuesta generaría un incremento del IVA en un galón de gasolina corriente de $603 a $2.387, cerca de cuatro veces su valor actual.

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El vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, precisó que, al incorporar los ajustes ordinarios por inflación, el aumento total frente al precio actual podría ubicarse entre $3.178 y $4.906 por galón para 2029, lo que representa un incremento de entre el 19,7% y el 30,4%.

“De los 106 artículos que plantea la reforma hay cinco que afectan directamente el precio de los combustibles. En los cálculos realizados, encontramos que la decisión aumentaría la gasolina en $230 para 2027, una variación del 1,4%; más de $2.171 para 2028 (13,4%) y más de $2.328 (15%) para 2029”, dijo Jiménez.

Al considerar la inflación, según el vocero gremial, la gasolina —que hoy cuesta en promedio $16.150— se ubicaría entre $16.700 y $17.300 en 2027, llegando a costar hasta $20.200 en 2028 y $21.056 en 2029.

Destacó que, en el caso del diésel o ACPM, el incremento sería de $258 para el próximo año, $184 para 2028 y $341 en 2029; incluyendo inflación, el alza oscilaría entre $982 y $1.992 por galón. Así, el precio en las EDS pasaría de $11.500 a un valor máximo anual de $12.400, $12.900 y más de $13.500 en los próximos tres años.

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“Esta propuesta de reforma tributaria plantea tres cambios significativos. En primer lugar, aumentar la tarifa del IVA de 5%, que hoy se paga en el ingreso al productor de gasolina, a 19%. En segundo lugar, incrementar la base gravable del impuesto al carbono, que pagamos todos los colombianos, lo que significaría un alza importante en el precio por galón en las estaciones”, precisó Jiménez.

El líder gremial añadió que la tercera modificación es gravar con 19% de IVA el margen de comercialización de los distribuidores minoristas.

‘Esperemos que no suceda’

La directora ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), María Eugenia Martínez, manifestó que, si el proyecto se llega a aprobar, el mayor afectado será el consumidor final.

“Esperemos que eso no suceda. Sin embargo, todos los colombianos tenemos que ser conscientes de que, de acuerdo con los voceros del Gobierno y los analistas, las finanzas del país están por el piso por culpa del anterior gobierno, que dejó la olla raspada. Creo que para estabilizar el país habrá que hacer unos ajustes que nos duelan y debemos tomarlos con calma”, sostuvo Martínez.

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Los cinco efectos sobre las estaciones

Nueva responsabilidad tributaria. Desde el 1 de enero de 2028, la estación deberá facturar con IVA la gasolina corriente y distribuir el IVA de sus compras entre la corriente (gravada), el diésel (excluido) y los demás bienes y servicios que comercializa. Este cambio es relevante para un sector compuesto mayoritariamente por pequeños empresarios (el 86% de los propietarios tiene una sola estación). IVA sobre margen minorista, que pagará el consumidor. La base gravable del expendio incluye su margen, de modo que el IVA que entregaría a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una vez descontado el que paga al distribuidor mayorista, se aproxima a $219 por galón (19% sobre un margen de $1.155). Ese valor lo paga el consumidor, de manera que no constituye un ingreso para la EDS. Mayor capital de trabajo. El IVA que la EDS paga al mayorista por cada galón de gasolina corriente pasaría de $603 a cerca de $2.168. Aunque ese valor es descontable, eleva en torno al 10% el capital de trabajo necesario para financiar el inventario entre la compra y la declaración. Margen en la estructura de precios. Los nuevos componentes del IVA y del impuesto al carbono se incorporan a la estructura de precios que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Renta y parafiscales. La tarifa general del impuesto de renta baja del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. La exoneración de aportes parafiscales y de salud, que hoy cubre a los trabajadores con salario inferior a diez salarios mínimos, se limita desde 2027 a quienes devenguen hasta dos salarios mínimos, con una exoneración parcial entre dos y tres. Los isleros, en su mayoría, conservan el beneficio.

Para David Jiménez Mejía, en un sector donde el 86% de los propietarios de estaciones tiene un solo establecimiento, incorporarlos como responsables del IVA implica nuevas obligaciones administrativas, tributarias y operativas, además de mayores necesidades de capital de trabajo.

“No podemos perder de vista que detrás de cada estación de servicio hay empresarios, trabajadores y comunidades que dependen de esta actividad. Además, esto también va a tener un impacto muy significativo elevando el costo de vida de todos los colombianos”, concluyó el vocero gremial.

Jiménez consideró fundamental que los nuevos componentes tributarios sean reconocidos de manera completa y oportuna en el precio de venta al público, desde su entrada en vigencia, para evitar que los incrementos sean absorbidos por el margen minorista de las estaciones de servicio, y pidió precisar el tratamiento tributario de la gasolina extra y las bases gravables del distribuidor mayorista en el caso del diésel.

Aunque tanto Asesnort como Somos Uno reconocieron la urgencia de estabilizar las finanzas públicas del país, hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso para reconsiderar el alcance de estas medidas tributarias sobre los combustibles.

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